Подписчики посмеялись над внешним видом Стаса Михайлова во время самоизоляции

На фото видно, что у Михайлова сильно отросли волосы и появилась густая борода. Его поклонники не оценили эти изменения.

«Эти волосы зачесанные назад и борода, просто капец, хоть в церковь», — написала одна из них. «А что с волосами? Прическа и борода ужасные! Всегда такой ухоженный, стильный! А сейчас времени нет?», — сокрушаются другие. «А что Стаса парикмахер на карантине сидит?», — пошутил еще один подписчик..