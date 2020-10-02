Подписчики оценили новый мерч Собчак

Знаменитость выпустила худи с логотипом «Осторожно, Собчак!» и надписью «Не даю автографы». Также она указала ссылку интернет-магазина, где можно приобрести и другие вещи из коллекции.

Подписчики неоднозначно оценили ее мерч. Кто-то написал, что это забавно, кто-то, что «грубо по отношению к поклонникам». Часть усомнилась, что у Собчак просят автографы, а кто-то предположил, что автографы не просят вообще ни у кого, так как это пережиток прошлого.