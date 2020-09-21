Подписчики обвинили певца Майами в «переборе с прессом»

На селфи мужчина предстал в полуобнаженном виде. Он запечатлел себя в зеркало в ванной комнате с полотенцем на бедрах и мокрыми волосами. В подписи к фото он поздравил своих читателей с праздником, информирует ИА Nation News.

«С Всемирным днем благодарности всех!» — написал Майами в публикации.

Часть подписчиц восхитились хорошей физической формой знаменитости. Некоторым показалось, что Олег переборщил с самосовершенствованием. Третьи не поверили, что снимок певца соответствует реальности и предположили, что кадр был обработан, а очерченный пресс «нарисован»: «Фотошоп же», «Тот момент, когда с прессом перебор», «Ах вот, что пряталось за балахонами».

Другая часть поклонниц даже приревновала артиста к его нынешней девушке Айзе Долматовой. Одна пользовательница Сети посоветовала Майами «не спать с Айзой».