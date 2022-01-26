Подписчики бывшей жены Грачевского шокированы ее похудением

Телеведущая Анна Грачевская, бывшая жена Бориса Грачевского, выложила в Instagram фото после похудения. Об этом сообщило РИА ФАН.

Многие подписчики в комментариях обеспокоились ее внешним видом. Грачевская выложила фото с пляжа в открытой одежде. Некоторые отметили ее чрезмерную худобу и даже предположили, что у нее анорексия.

«Что сделали с ногами, кошмар. Мышц нет, потом будет много болячек и заболят колени. Это ж кошмар», — написал один из комментаторов.

Впрочем, некоторые не согласились с этим мнением и написали, что Грачевская выглядит прекрасно.