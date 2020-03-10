Подписчики Бузовой заметили фотошоп на ее снимках

Новые снимки появились на личной странице Бузовой в Instagram. На фото звезда стоит в комнате, заполненной цветами. Она сделала прическу и макияж, однако решила остаться без одежды. Тело ведущей закрывает лишь белое полотенце.

«Пусть утро всегда будет таким. Спасибо Курску и моей команде за то, вы устроили мне настоящий праздник. Вы были рядом. А я выспалась, и уже выезжаю к вам в Белгород. Жду всех своих людей», — подписала публикацию Бузова.

Фанаты начали активно комментировать пост, потому что заметили большое количество фотошопа на снимке. По их словам, на фото узнать настоящую знаменитость оказалось непросто. Поклонники удивились, что звезда сильно редактирует фотографии, но появляется в «историях» без коррекции.

В комментариях пользователи написали: «Перебор фотошопа, особенно на 2 фото», «Ретуширует так, что кажется опухшей», «Ой, как много фотошопа».