Знаменитости 27 ноября 2023, 12:15 Подписчики Алены Водонаевой раскритиковали телеведущую за ее винтажное платье на премьере сериала

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Подписчики телеведущей и бывшей участницы шоу «Дом-2» Алены Водонаевой раскритиковали девушку за ее внешний вид на премьере телесериала. Поклонникам не понравилось, что она надела винтажное платье, сообщил сайт Ura.ru.

Кто-то назвал ее «деревней», а кто-то «злой теткой». Фото с премьеры Алена выложила в социальных сетях.

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«Алена, почему Вы всегда одеваетесь в бабулий вид? Я вижу одно, что Вы вышли из деревни, а деревня из Вас нет», «Круто экономить на одежде и обуви и носить то, что носил 10 лет назад. Несмотря на то, что это не винтаж, а пародия на него», «Алена превращается в злобную тетку. Будущее — это улыбчивое лицо, а не это», — написали комментаторы под фотоснимком.