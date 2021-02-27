Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком избиении участника известных российских групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского. Сейчас их допрашивают, сообщил Life со ссылкой на источник.

По данным издания, правоохранители задержали двух молодых людей 18 и 19 лет. На допросе они рассказали, что обратились к прохожему с просьбой помочь деньгами. Им оказался Дитковский — по словам подозреваемых, он послал их в ответ на просьбу. Якобы он вышел из машины и сам начал конфликт, после которого задержанные напали на музыканта.

На Дитковского напали вечером 25 февраля. К нему подошла компания из трех или четырех мужчин: сперва они требовали у музыканта деньги, а после его отказа начали его преследовать. Словесная перепалка быстро переросла в драку — один из молодых людей ударил Дитковского в лицо. Музыкант не удержался на ногах и упал, после чего нападавшие запинали его ногами, а затем убежали.

Музыкант получил перелом лицевой кости, ему требуется операция. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Следователи уже возбудили два уголовных дела — по статьям «Умышленное причинении средней тяжести вреда здоровью» и «Побои».