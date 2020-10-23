Подольская выпустила трек «Boy» и родила сына

Она рассказала, что трек «Boy» вышел на следующий день после рождения сына. Теперь песня будет напоминать ей об этом событии.

«Я писала, что это без намека, но какие тут намеки — чистый факт», — написала певица.

Также Подольская рассказала, что находится сейчас в состоянии эйфории и может подолгу не спать.

Ранее стало известно, что певица и ее супруг Владимир Пресняков назвали сына Иваном. Фото родителей с новорожденным появилось в Instagram Подольской.

Поклонскую и Преснякова уже поздравили в комментариях актриса Юлия Высоцкая, тренер-фигурист Илья Авербух, певец Игорь Николаев, актер Максим Виторган, юморист Михаил Галустян, певица Алсу, композитор Игорь Крутой и многие другие.

«Какое счастье! От всей души поздравляю!» — написала Алсу.

«Ваня! Ааааа! Ура!» — написала Елена Ваенга.

«Поздравляю! Здоровья маме Наташе и сыночку Ванечке!» — пожелал Александр Ревва.