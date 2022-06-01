Подольская рассказала, что ей помогло пережить кризис среднего возраста

Певица Наталья Подольская не так давно отметила юбилейный день рождения — 20 мая артистке исполнилось 40 лет. О том, что ей помогло пережить кризис среднего возраста, рассказал сайт Teleprogramma.pro.

«Не знала о том, что кризис среднего возраста переживают до 40 лет. А ведь действительно в 36 лет в моей душе подобные терзания начались — как раз получается, что переживала этот самый кризис. Наверное, от длительных переживаний меня спасла вторая беременность. В 37 я забеременела и счастливо переживала это состояние. А сейчас я абсолютно легко принимаю цифру 40. Я чувствую себя отлично: гораздо увереннее, чем раньше. И мне нравится говорить людям, что мне 40 лет, безумно приятно видеть удивление на их лицах», — сообщила Подольская.

Артистка также рассказала, что ей предложили участвовать в продолжении передачи «Мамы Пятницы», в которой она является соведущей.

«Когда мне предложили стать соведущей программы „Мамы“, я была безумно счастлива. В программе поднимается много интересных тем: делюсь своим опытом, узнаю много нового от экспертов. Первые съемки начались, когда Ванечке было три месяца, и съемочная группа шла мне навстречу — делали перерывы на сцеживание молока. Такое отношение было приятно. Я рада, что проект продолжается, мне поступило предложение сниматься в новом сете», — заключила певица.