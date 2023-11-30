Знаменитости 30 ноября 2023, 12:36 Подольская рассказала, что ее мужу Преснякову удалось сильно похудеть после отказа от жирной пищи и алкоголя

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Певица Наталья Подольская в беседе с журналистами Utro.ru рассказала, что ее супругу Владимиру Преснякову удалось в короткие сроки сбросить восемь килограммов за счет отказа от жирной пищи.

По словам артистки, он добавил в свою жизнь спорт и полностью отказался от алкоголя.

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«Володя не ест ничего жирного, даже говядину, предпочитая ей курятину. Он ест очень мало, и я им горжусь!» — добавила Подольская.