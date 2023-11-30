30 ноября 2023, 12:36
Подольская рассказала, что ее мужу Преснякову удалось сильно похудеть после отказа от жирной пищи и алкоголя
Певица Наталья Подольская в беседе с журналистами Utro.ru рассказала, что ее супругу Владимиру Преснякову удалось в короткие сроки сбросить восемь килограммов за счет отказа от жирной пищи.
По словам артистки, он добавил в свою жизнь спорт и полностью отказался от алкоголя.
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«Володя не ест ничего жирного, даже говядину, предпочитая ей курятину. Он ест очень мало, и я им горжусь!» — добавила Подольская.
Диеты
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