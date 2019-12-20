Подольская раскрыла конфликт с Пугачевой

Подольская и ее супруг эстрадный певец и музыкант-клавишник Владимир Пресняков поделились деталями личной жизни и творчества. Пара напомнила, что певица начинала карьеру на музыкальном телепроекте «Фабрика звезд». Тогда ее творчеством руководила Пугачева.

По словам Подольской, отношения у них с Примадонной были плохие.

«Я не была в числе ее фаворитов, в числе любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает. Как сама Алла Борисовна говорит, я не доллар, чтобы всем нравиться», — уточнила она.