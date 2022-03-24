Подольская отреагировала на запрет властей Латвии на въезд в страну

МИД Латвии объявил нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры. В их число попала и певица Наталья Подольская. Артистка рассказала, что она думает про включение ее имени в черный список прибалтийской республики. Об этом написал RT.

«Латвия давно известна своей вдруг образовавшейся нелюбовью к России. Мне очень жаль, что деятели культуры подвержены каким-то санкциям. Ничего, мы это переживем, абсолютно точно», — сказала Подольская.

В МИДе уточнили, что соответствующие меры были приняты из-за «пропагандирования российского вторжения на Украину» указанными артистами и деятелями культуры. Помимо Подольской в черном списке оказались: Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.