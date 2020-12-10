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    10 декабря 2020, 13:24

    Подольская и Пресняков покрестили новорожденного сына Ивана

    Алена Макаренко

    Певица Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков покрестили новорожденного сына Ваню. Об этом событии артистка написала в Instagram.

    Музыкальная исполнительница выложила несколько видео. На кадрах запечатлен сам обряд и празднование крещения. На церемонию пришли родные — родители Преснякова, его старший сын Никита с супругой Аленой, мама Подольской.

    «Сегодня очень хороший день. Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя», — написала Подольская.

    Подольская и Пресняков покрестили новорожденного сына Ивана | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Крещение прошло 9 декабря, на 40-й день после рождения. По завершении мероприятия компания отправилась в ресторан. Кондитеры испекли торт с ангелочками, сообщило радио «Комсомольская правда».

    Подольская и Пресняков покрестили новорожденного сына Ивана | Изображение 2
    Источник фото: Instagram

    Подольская родила Ивана 22 октября. Свою беременность она долгое время скрывала от поклонников. Певице снова пришлось привыкать к новому ритму жизни, но она все равно иногда дает себе время отдохнуть.

    Старший сын пары, пятилетний Артем, делает успехи в творчестве. Недавно Подольская и Пресняков посетили концерт студии балета Аллы Духовой Todes, где занимается мальчик.