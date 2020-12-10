Подольская и Пресняков покрестили новорожденного сына Ивана

Музыкальная исполнительница выложила несколько видео. На кадрах запечатлен сам обряд и празднование крещения. На церемонию пришли родные — родители Преснякова, его старший сын Никита с супругой Аленой, мама Подольской.

«Сегодня очень хороший день. Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя», — написала Подольская.

Источник фото: Instagram

Крещение прошло 9 декабря, на 40-й день после рождения. По завершении мероприятия компания отправилась в ресторан. Кондитеры испекли торт с ангелочками, сообщило радио «Комсомольская правда».

Источник фото: Instagram

Подольская родила Ивана 22 октября. Свою беременность она долгое время скрывала от поклонников. Певице снова пришлось привыкать к новому ритму жизни, но она все равно иногда дает себе время отдохнуть.

Старший сын пары, пятилетний Артем, делает успехи в творчестве. Недавно Подольская и Пресняков посетили концерт студии балета Аллы Духовой Todes, где занимается мальчик.