Подмосковный Следком опроверг расследование против врачей Шатунова

Следователи не возбуждали уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова. Сообщения, что врачей скорой помощи могут привлечь к ответственности, опровергли в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — заявила пресс-служба Следкома в своем Telegram-канале.

Директор певца Аркадий Кудряшов сообщил сайту kp.ru, что против врачей скорой помощи возбуждено уголовное дело, однако представители певца не имеют к ним никаких претензий.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. В Домодедовской больнице сообщили, что он умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.