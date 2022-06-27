Подмосковный Следком опроверг расследование против врачей Шатунова
СКР опроверг возбуждение уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова
Следователи не возбуждали уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова. Сообщения, что врачей скорой помощи могут привлечь к ответственности, опровергли в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.
«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — заявила пресс-служба Следкома в своем Telegram-канале.
Директор певца Аркадий Кудряшов сообщил сайту kp.ru, что против врачей скорой помощи возбуждено уголовное дело, однако представители певца не имеют к ним никаких претензий.
Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. В Домодедовской больнице сообщили, что он умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.