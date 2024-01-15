Знаменитости 15 января 2024, 04:35 «Подлые выходки». Резник разозлился на Вайкуле из-за дня рождения Паулса Резник раскритиковал не поздравившую с 88-летием композитора Паулса Вайкуле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поэт Илья Резник раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за то, что она не поздравила с днем рождения Раймонда Паулса, которому 12 января исполнилось 88 лет. Его слова передал сайт mk.ru.

«Хотя могла бы и приехать: они же живут рядышком. Но я этому уже не удивляюсь: пусть эти подлые выходки останутся на ее совести», — заявил он.

Реклама

Поэт отметил, что Вайкуле оказалась «Фомой, не помнящей родства». По его мнению, артистка все равно «уже в прошлом».

Ранее налоговая полиция решила проверить Лайму Вайкуле на статью о реабилитации нацизма после ее высказываний о советских памятниках. Как отмечала знаменитость, монументы не имеют художественной ценности, поэтому их надо снести.

Также певица говорила, что не понимает людей, приклоняющих голову перед памятниками. По мнению Вайкуле, Россия «приватизировала День Победы и русский язык».