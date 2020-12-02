«Подключал внутренний мир». Феклистов вспомнил необычный подход Плотникова к актерской игре

Борис Плотников отличался от других актеров своим подходом к игре. При воплощении каждого героя он обязательно подключал собственный внутренний мир — этот подход сделал его знаменитым.

Об этом «360» рассказал актер театра и кино Александр Феклистов.

«Это очень профессиональный, тонкий актер, который работал какими-то очень высокими вариатурами. Он никогда не использовал мастерство, хотя этим тоже владел. Он как раз знаменит тем, что обязательно подключал свой настоящий внутренний мир и передавал это через своих героев», — отметил Феклистов.

Актер отметил, что уже долгое время не видел Плотникова, они уже давно не работали вместе.

О смерти 71-летнего актера стало известно 2 декабря. В ГИТИСе, где Плотников был руководителем мастерской, подтвердили случившееся. Там уточнили, что последние дни актер провел на ИВЛ: у него диагностировали коронавирусную инфекцию.