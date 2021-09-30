Подкаминская рассказала, как ее дразнили в детстве из-за худобы

Актриса Елена Подкаминская рассказала, что в детстве ее дразнили из-за врожденной стройности. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Instagram актрисы.

Подкаминская поделилась, что ее обзывали «Спичкой», она сильно переживала из-за этого. Теперь актриса гордится своей стройной фигурой.

«В детстве меня часто дразнили спичкой. Сейчас думаю: „И чего я переживала?“», — написала она под фото.

На фото Подкаминская позирует в коротких шортах, которые подчеркивают ее стройные длинные ноги.