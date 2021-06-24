Звезда «Зачарованных» поддержала Бритни Спирс

Актриса Роуз Макгоуэн поддержала Бритни Спирс, которая через суд пытается добиться отмены опекунства над собой своего отца. Об этом рассказала «Газета.ru».

«Бритни Спирс имеет полное право злиться. Как бы вы себя чувствовали, если бы вашу жизнь украли, разорвали, высмеяли? Молюсь за то, чтобы она смогла жить своей жизнью на своих условиях. Перестаньте контролировать женщин. Освободите Бритни», — написала Макгоуэн в Twitter.

Помимо роли в сериале «Зачарованные» Роуз Макгоуэн известна своей ролью в движении против сексуальных домогательств MeToo. Она одна из первых обвинила в харассменте продюсера Харви Вайнштейна.