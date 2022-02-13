Подарившая голос медвежонку Умке актриса скончалась на 91-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова умерла в декабре 2021 года. Такую информацию предоставил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Корабельникова подарила голос медвежонку Умке, Пьеро из «Приключений Буратино», а также Вовке из «Возвращения блудного попугая». В последний раз актриса появилась на большом экране в 2008 году в документальном сериале «Фабрика чудес».

«Еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, <…> сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов», — написал он на Facebook.

Ранее стала известна дата и место прощания с актрисой Зинаидой Кириенко. Оно состоится 15 февраля в Доме кино. Известную артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной ее смерти стал штамм коронавируса «омикрон».