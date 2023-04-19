Знаменитости 19 апреля 2023, 19:58 Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс решил развестись Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и Айя Фолькман начали бракоразводный процесс РИА «Новости»

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Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и Айя Фолькман официально разводятся после 10 лет брака. Супруги подали документы в суд, сообщил таблоид TMZ.

«Согласно судебным протоколам, во вторник [18 апреля] в Лос-Анджелесе жена Дэна Айя Фолькман подала в суд заявление о разрыве брака, который длился более 10 лет», — писало издание.

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Пара объявила о разводе в сентябре 2022 года, а спустя несколько месяце Дэна заметили с его новой возлюбленной — актрисой Минкой Келли. Их несколько раз видели вместе на свиданиях и Рейнольдс выглядел очень счастливым. При этом сайт TMZ уточнил, что Келли не единственная причина того, что Рейнольдс и Фолькман расстались.

«К вашему сведению, Айя и Дэн изначально объявили о разрыве еще в 2018 году, но, похоже, возобновили свои отношения — то есть до прошлого года», — отметили журналисты TMZ.

У Фолькман и Рейнольдса за время их брака родилось четверо детей. Как отмечал ранее Дэн, быть родителями для него с женой — самый важный приоритет.