Знаменитости 23 февраля 2024, 00:55 «Под грохот посуды». Актер Смольянинов стал зарабатывать на жизнь в латвийских кафе Актер Смольянинов начал работать в кафе в Латвии исполнителем песен РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сбежавший из России артист Артур Смольянинов* стал зарабатывать на кусок хлеба исполнением собственных песен «под грохот посуды в латвийских кафешках». Так описал трудовые будни звезды фильма «9 рота» Telegram-канал Russian Fox.

По данным сайта «Аргументы и факты», автор-исполнитель выступает вместе с пианистом и считает свой коллектив «камерным-камерным» составом группы cheLovek.

Реклама

Ранее сообщалось, что пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Смольянинова*. Приняв звонившего за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, он согласился выступить перед бойцами ВСУ и сменить гражданство. Актер назвал это идеальным предложением и поинтересовался, оно «пакетное» и «под ключ» или можно сначала непублично пожить и освоиться, а потом перевезти семью.

* признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов