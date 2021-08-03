Наследство Джигарханяна почти поделили

Дележка наследства Армена Джигарханяна почти подошла к концу. Вторая и последняя супруга артиста претендует на то, чтобы обменять свою половину оставшейся квартиры на отдельное жилье. Об этом сообщило РИА ФАН.

Бизнесмен и владелец половины квартиры артиста Юрий Растегин предоставлял актеру жилье на правах бессрочной и безвозмездной аренды. После его смерти в квартире планировали сделать музей в честь Джигарханяна. Однако бывшая супруга с трудом соглашалась отдавать свою половину квартиры.

«Изначально Власова наотрез отказывалась уступать свою половину Юрию Растегину. Более того, она рассчитывала, что он подарит ей свою часть. Но Растегин, естественно, делать этого не будет. Да, между ним и Джигарханяном был заключен договор безвозмездного пользования. И это был добрый шаг со стороны Растегина из уважения к таланту Джигарханяна», — рассказал источник.

Сейчас, по всей видимости, женщина решила согласиться на условия бизнесмена. Как заявил он сам, в ближайшее время конфликт будет разрешен.