«Почему так много зла?» Дава ответил на пожелание ему и Киркорову смерти

Блогер и певец Давид Манукян на своей странице в Instagram задался вопросом, откуда в людях так много зла. Так он отреагировал на высказывание продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной в адрес себя и Филиппа Киркорова.

«Ребята, вы считаете такие высказывания нормой? <…> Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки!» — написал Манукян.

Ранее Крапивина оставила резкий комментарий под фото Давы и Киркорова с премии «Муз-ТВ». Она заявила, что «раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки». После этого начался скандал: Киркоров также не остался в стороне, а Крапивина заявила, что собирается расторгнуть контракт с Лободой и уйти из шоу-бизнеса.

Премия «Муз-ТВ» прошла 4 июня. Дава и Киркоров появились перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин, а некоторые популярные блогеры нарядились в платья. Все это начали активно обсуждать в Сети, а Роскомнадзор решил провести проверку на предмет запрещенной в стране гей-пропаганды.