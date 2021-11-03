«Почему они поехали с сидевшим рэпером?» Мать Yung Trappa отвергла обвинения в адрес сына

Мать рэпера Yung Trappa Ольга Ширяева не поверила, что ее сын, подозреваемый в изнасиловании, мог совершить такое. Женщина в беседе с «360» призналась, что в шоке от этой истории.

Петербургский рэпер Владислав Ширяев ранее уже был судим за торговлю наркотиками. Мама рэпера не понимает, почему девушки, одна из которых заявила об изнасиловании, вообще решились уехать за город вместе с рэпером, который недавно вышел из тюрьмы.

«Почему они поехали с сидевшим рэпером, непонятно. Который позиционирует себя в Сети, по-моему, тоже не очень», — отметила мать исполнителя.

Мать артиста призналась, что ей сложно говорить, потому что она сильно переживает за сына. Еще когда его судили в первый раз, она тяжело болела.

Женщина рассказала, что сына поддерживают друзья. Они уверены, что первокурсница, написавшая заявление на Yung Trappa об изнасиловании, оболгала его.

«Они говорят, что это вообще не Влада вариант», — сообщила Ольга.

Сам рэпер не стал отрицать, что секс был, но без принуждения. Все обвинения он назвал клеветой.

О задержании Yung Trappa стало известно накануне. В полицию поступило заявление от девушки, которая обвинила рэпера в изнасиловании в ночь на 1 ноября, когда они находились в загородном доме в Ленинградской области.