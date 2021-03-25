«Почему Бог наказывает детей за грехи родителей»: Домогаров — о погибшем сыне
Актер Александр Домогаров признался, что не понимает, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Так он высказался по поводу погибшего сына, написала teleprogramma.pro.
После смерти сына друзья посоветовали Домогарову сходить в храм. С тех пор актер начал сближаться с религией.
Сегодня Домогаров очень любит побыть в одиночестве. Порой ему крайне необходимо разобраться со своими мыслями в голове. Родные в этом вопросе его поддерживают.
«Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — сказал Домогаров.
Сына Александра Домогарова, 23-летнего Дмитрия, и трех его друзей сбил внедорожник в 2008 году. Водитель ехал на большой скорости, не справился с управлением на скользкой дороге от дождя и вылетел на тротуар. Сын актера умер от открытой черепно-мозговой травмы. Народный артист России признался, что тогда пережил настоящее потрясение. Он не знал, как дальше жить и что делать. Домогаров-младший жил в гражданском браке и планировал свадьбу.