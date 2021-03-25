Актер Александр Домогаров признался, что не понимает, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Так он высказался по поводу погибшего сына, написала teleprogramma.pro.

После смерти сына друзья посоветовали Домогарову сходить в храм. С тех пор актер начал сближаться с религией.

Сегодня Домогаров очень любит побыть в одиночестве. Порой ему крайне необходимо разобраться со своими мыслями в голове. Родные в этом вопросе его поддерживают.

«Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — сказал Домогаров.

Сына Александра Домогарова, 23-летнего Дмитрия, и трех его друзей сбил внедорожник в 2008 году. Водитель ехал на большой скорости, не справился с управлением на скользкой дороге от дождя и вылетел на тротуар. Сын актера умер от открытой черепно-мозговой травмы. Народный артист России признался, что тогда пережил настоящее потрясение. Он не знал, как дальше жить и что делать. Домогаров-младший жил в гражданском браке и планировал свадьбу.