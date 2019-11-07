Побои или провокация. Актера МХАТ Николай Сахаров рассказал о причине конфликта с худруком

«Он меня берет и по щеке похлопывает. Я ему говорю: „Не надо меня трогать“. И тут он меня ударяет, царапает щеку, телефон падает!» — привело слова актера РИА «Новости».

На видео видно, как после долгих разговоров в достаточно напряженном тоне худрук тянется к Сахарову, после чего актер уронил телефон. Хорошо слышно, из-за чего произошел конфликт: Сахаров намеревался попасть на закрытое совещание труппы театра, но там его видеть не хотели.

Актер заявил, что Бояков ополчился на актера из-за статьи с критикой в его адрес, где Сахаров «много чего написал».

«Он это видел. И мне сказали, что он очень рассержен на меня», — рассказал Сахаров.

По данным информационного агентства у Сахарова медики диагностировали поверхностную травму головы и рекомендовали пройти ему рентгенографическое исследование. Справка об этом у актера имеется.

Актер намерен подать на художественного руководителя своего театра в суд, обвинив в «избиении и нанесении травм». Во МХАТе придерживаются иной позиции.

В театре опровергли информацию, которая была опубликована в некоторых СМИ относительно конфликта. Руководство МХАТ посчитало действия актера Николая Сахарова провокацией и собирается подать на него в суд. Никаких телесных повреждений ему нанесено не было. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Поясняется, что конфликт произошел 6 ноября. В театре должно было состояться производственное совещание. На него были приглашены некоторые представители администрации и актерской труппы. Николая Сахарова не звали, но он собирался мероприятие посетить. Когда ему сообщили, что его фамилия в списке не значится, Сахаров стал настаивать на своем присутствии. При этом происходящее он снимал на телефон.

В этот момент худрук Эдуард Бояков шел по коридору, направляясь к Малой сцене. Он стал участником конфликта. В пресс-службе отметили, что он не подходил к актеру и не трогал его.

«Театр считает данный инцидент явной провокацией со стороны актера Сахарова и намерен подать иск на него в суд», — заявила Наталья Федотова, пресс-атташе МХАТ имени Горького.