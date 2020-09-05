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    05 сентября 2020, 18:18

    «Побил обдолбанный мужик»: Марьяна Ро рассказала о нападении в Москве

    Дарья Бунякова

    Блогерша Марьяна Ро (Рожкова) пожаловалась подписчикам на избиение. Она рассказала, что по дороге на парковку на нее напал неизвестный «обдолбанный мужик».

    «Вчера меня побил обдолбанный мужик на улице. Я ехала на самокате на парковку. Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня», — написала блогерша в Instagram.

    Девушка добавила, что теперь не будет выходить из дома без перцового баллончика. При этом она не стала рассказывать, чем закончилась история с нападением.

    «Побил обдолбанный мужик»: Марьяна Ро рассказала о нападении в Москве | Изображение 1
    Источник фото: instagram.com/maryanaro

    Марьяна Ро — одна из самых известных российских блогеров. У девушки семь миллионов подписчиков в Instagram и более 6,8 — на YouTube. Девушке 20 лет, а родилась она в Южно-Сахалинске.

    Это далеко не первый случай нападения на популярных блогеров. Весной бьюти-блогер Андрей Петров пожаловался на травлю. У него возник конфликт с соседом, который пытался всячески испортить жизнь молодому человеку. В итоге мужчина подрался с блогером, который оказался в травмпункте. Петров тогда рассказывал, что после драки у него были ссадины на руке и сорван ноготь.

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