«Побил обдолбанный мужик»: Марьяна Ро рассказала о нападении в Москве

Блогерша Марьяна Ро (Рожкова) пожаловалась подписчикам на избиение. Она рассказала, что по дороге на парковку на нее напал неизвестный «обдолбанный мужик».

«Вчера меня побил обдолбанный мужик на улице. Я ехала на самокате на парковку. Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня», — написала блогерша в Instagram.

Девушка добавила, что теперь не будет выходить из дома без перцового баллончика. При этом она не стала рассказывать, чем закончилась история с нападением.

Источник фото: instagram.com/maryanaro

Марьяна Ро — одна из самых известных российских блогеров. У девушки семь миллионов подписчиков в Instagram и более 6,8 — на YouTube. Девушке 20 лет, а родилась она в Южно-Сахалинске.

Это далеко не первый случай нападения на популярных блогеров. Весной бьюти-блогер Андрей Петров пожаловался на травлю. У него возник конфликт с соседом, который пытался всячески испортить жизнь молодому человеку. В итоге мужчина подрался с блогером, который оказался в травмпункте. Петров тогда рассказывал, что после драки у него были ссадины на руке и сорван ноготь.