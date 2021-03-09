Победу Manizha в отборе на Евровидение оценили в группе «Бурановские бабушки»

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева выразила мнение о певице Manizha, которая по результатам голосования должна представить Россию на Евровидении в этом году. Об этом сообщил RT.

Прокопьева рассказала, что ей больше нравится группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году.

«Конечно, очень жалко Little Big, они настолько отличаются от всех вчерашних участников… Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали», — заявила она.

Кроме того, она выразила мнение, что Manizha не подходит для Евровидения. Песня с которой артистка планирует выступать, будет проигрывать на фоне остальных участников, считает Прокопьева.

«Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Наверное, она будет еще репетировать, готовить специально… Но все равно мне кажется, что эта песня проигрывает для уровня Евровидения. Это мои ощущения», — пояснила она.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Manizha как участник Евровидения от России не самый худший вариант. В то же время продюсер считает, что у певицы невысокие шансы на победу.