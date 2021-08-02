02 августа 2021, 12:19
Победительницей «Трех аккордов» стала актриса Аглая Шиловская
На Первом канале завершился очередной сезон музыкального шоу «Три аккорда». Победительницей стала 28-летняя актриса Аглая Шиловская, написала «Экономика сегодня».
В финале конкурса Аглая спела песню Александра Розенбаума «По снегу, летящему с неба». Песня настолько тронула исполнительницу, что она расплакалась. Ее искренность поразила жюри.
«Первый раз слышу, что песня прочувствована настолько, что прошибет самого исполнителя», — сказал один из членов жюри, певец Александр Новиков.
Шиловская набрала 198 баллов и заняла первое место в шоу. Второе место досталось бывшему участнику группы «Премьер-министр» Жану Милимерову, а бронзу забрала певица Елена Ваенга.