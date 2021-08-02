Победительницей «Трех аккордов» стала актриса Аглая Шиловская

На Первом канале завершился очередной сезон музыкального шоу «Три аккорда». Победительницей стала 28-летняя актриса Аглая Шиловская, написала «Экономика сегодня».

В финале конкурса Аглая спела песню Александра Розенбаума «По снегу, летящему с неба». Песня настолько тронула исполнительницу, что она расплакалась. Ее искренность поразила жюри.

«Первый раз слышу, что песня прочувствована настолько, что прошибет самого исполнителя», — сказал один из членов жюри, певец Александр Новиков.

Шиловская набрала 198 баллов и заняла первое место в шоу. Второе место досталось бывшему участнику группы «Премьер-министр» Жану Милимерову, а бронзу забрала певица Елена Ваенга.