Победительница шоу «Холостяк» рассказала о знакомстве с мамой Тимати

Модель Екатерина Сафарова, победившая в шоу «Холостяк» на ТНТ, рассказала о знакомстве с матерью главного героя проекта Тимати (Тимур Юнусов). Рэпер выбрал девушку в финальном эпизоде программы, подарив ей кольцо за 300 тысяч долларов (22 миллиона рублей).

По словам Сафаровой, знакомство с членами семьи музыканта произошло пару месяцев назад, когда завершились съемки.

Зрители не знали, кто победил в проекте, и ей с Тимуром нельзя было появляться вместе на публике.

Однако певец пригласил Сафарову провести вместе отпуск. На отдыхе она познакомилась с его матерью Симоной Юнусовой и семилетней дочерью Алисой.

«Я очень благодарна Тимуру за это», — заявила Сафарова в Instagram.

О том, в каких отношениях она находится с рэпером, модель предпочитает не распространяться. Подписчикам она заявила, что понимает их стремление узнать, что произошло дальше, но «счастье любит тишину».

После проекта Сафарова переехала из Барселоны в Москву, где решила развивать актерскую карьеру.