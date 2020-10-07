Победительница «Голоса 60+» оказалась не согласна с итогами голосования

Женщина из Санкт-Петербурга назвала песню своего соперника «шикарной» и дала высокую оценку его таланту, информирует сайт «Экономика сегодня».

«Петр — профессионал. Я искренне за него болела. Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович», — объяснила вокалистка.

По ее мнению, между народным исполнением и оперной партией есть большая разница.

Финал программы провели в эфире Первого канала 2 октября. Зрительское голосование определило Юдину победительницей. Она набрала 59,6% голосов. Между поклонниками финалистов завязался спор относительно результатов. Часть из них заявила, что победу отняли у занявшего второе место Таренкова.

Ранее один из членов жюри программы, народный артист РСФСР Лев Лещенко объяснил, почему именно Юдиной присвоили звание лидера финала.