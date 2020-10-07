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    07 октября 2020, 10:00

    Победительница «Голоса 60+» оказалась не согласна с итогами голосования

    Полина Петрова

    Победительница третьего сезона шоу «Голос 60+» Дина Юдина оказалась не согласна с итогами голосования. По ее мнению, больше чем она победы заслуживает Петр Таренков, информирует РИА «Новости».

    Женщина из Санкт-Петербурга назвала песню своего соперника «шикарной» и дала высокую оценку его таланту, информирует сайт «Экономика сегодня».

    «Петр — профессионал. Я искренне за него болела. Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович», — объяснила вокалистка.

    По ее мнению, между народным исполнением и оперной партией есть большая разница.

    Финал программы провели в эфире Первого канала 2 октября. Зрительское голосование определило Юдину победительницей. Она набрала 59,6% голосов. Между поклонниками финалистов завязался спор относительно результатов. Часть из них заявила, что победу отняли у занявшего второе место Таренкова.

    Ранее один из членов жюри программы, народный артист РСФСР Лев Лещенко объяснил, почему именно Юдиной присвоили звание лидера финала.

    Новости SMI.FM