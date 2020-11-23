Победительница Детского Евровидения дала наставления участнице из РФ

Уточняется, что в 2020 году конкурсанты не поедут в Варшаву. Они запишут номера каждый в своей стране.

«Петь перед техникой — не очень интересное событие. Но при этом я бы посоветовала Софии представить, что на неесмотрит весь мир, представить всех ее родственников и друзей. Не бояться ошибиться на выступлении», — отметила Богусевич.

Певица призналась, что пока не планирует представить нашу страну на взрослом Евровидении. Девушка подчеркнула, что очень ждет участия Little Big в конкурсе. Она заявила, что является фанаткой группы.

В настоящий момент Полина готовится для поступления на курс режиссуры в США.

Детское Евровидение пройдет 29 ноября текущего года в Польше.