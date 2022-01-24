Победители Евровидения-2021 Maneskin не приедут в Россию из-за ковида

Итальянская рок-группа Maneskin, которая с триумфом выиграла Евровидение в прошлом году, решила перенести свой европейский тур-2022. Это касается и тех концертов, которые музыканты планировали провести в Москве и Санкт-Петербурге. Такое решение связано с активным распространением коронавируса.

Сообщение о переносе тура исполнители опубликовали в понедельник, 24 января, на своей странице в Instagram.

«Мы сожалеем, но мы вынуждены перенести европейский тур 2022 года и выступления в Италии в связи с ситуацией с ковидом», — сказано в сообщении.

Новые даты концертов в запланированных ранее городах объявят не позднее 1 марта. Изначально концерт в Москве должен был пройти 9 марта, а в Петербурге — 11 марта.

Итальянская группа, которая буквально взорвала Евровидение в Роттердаме, была создана в 2015 году. В ее состав входят солист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Группа играет в разных стилях: от рока и рэпа до регги, фанка и попа.