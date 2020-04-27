Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой раскрыл, где поклонницы могут его отыскать

Победитель вокального шоу «Маска» Анатолий Цой во время одного из выступлений заявил, что у него есть девушка. Однако после триумфа он намекнул, что поклонницы могут отыскать его на улице во время прогулки. В интернете певец не знакомится принципиально.

«Я человек старой закалки, мне живое общение намного приятней. Я стараюсь в интернете не знакомиться», — заявил Цой в эфире НТВ после своей победы.

Он добавил, что «все время где-то гуляет». Если кто-то из девушек хочет с ним пересечься и познакомиться, то найти его можно на улице. Музыкант не пояснил, как он умудряется гулять во время режима самоизоляции.

В финале «Маски» Цой одержал победу над маститой певицей Ларисой Долиной. В рамках шоу он был под маской льва. Цой признался, что царь зверей очень близок ему по духу, ведь он лев по гороскопу, и еще у него есть татуировка с изображением этого хищника.

По задумке авторов музыкального проекта все участники выходили на сцену в масках разных животных. Члены жюри отметили, что им пришлось поломать голову над тем, кто же скрывается за образами братьев наших меньших. Продюсеры анонсировали второй сезон шоу «Маска». Его старт наметили на середину февраля 2021 года.