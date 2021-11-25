Победитель шоу «Голос» стал жертвой кражи в Москве

Победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков остался без гитары по вине воров. О краже инструмента из Центрального дома актера на Арбате артист рассказал в комментарии «360».

После случившегося Бербеков обратился в полицию. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства. Артист добавил, что эта гитара была важным для него инструментом.

По данным источника агентства городских новостей «Москва», инструменты и театральный реквизит певец хранил в одном из помещений театра. Пропажу гитары из комнаты хранения он обнаружил 24 ноября. Известно, что это помещение находилось в свободном доступе. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Аскер Бербеков победил в восьмом сезоне шоу «Голос». Его наставником был композитор Константин Меладзе. Певец выступил с песнями «Не могу не любить тебя» (Can’t help falling in love) Элвиса Пресли и «Карточный домик» Михаила Шелега.