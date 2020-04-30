Победитель «Маски» Анатолий Цой оправдался после обвинений в плагиате
Белорусская певица Palina в Instagram заявила, что Цой полностью скопировал аранжировку ее версии «Позови меня с собой». По ее словам, певец мог хотя бы упомянуть исполнительницу или прислать ей благодарность на электронную почту.
«Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюсированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу», — заявила она.
При этом девушка заметила, что не сможет доказать плагиат. Ведь у нее нет прав на композицию.
Сам Цой заявил, что узнал о существовании коллеги и ее версии хита только после массового хейта со стороны ее поклонников. Об этом написала Teleprogramma. По словам музыканта, аранжировка песни для шоу «Маска» «была сделана с нуля».
«Мы сделали свою историю, свое прочтение, которое очень понравилось зрителям», — отметил певец на своей странице в Instagram.
Экс-солист МВАND отметил, что если бы Palina по-другому отнеслась к ситуации, то они могли бы спеть дуэтом «Позови меня с собой».
Ранее Цой рассказал, где его могут встретить поклонницы.