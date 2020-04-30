Победитель «Маски» Анатолий Цой оправдался после обвинений в плагиате

Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой недолго почивал на лаврах после победы в шоу «Маска». Исполнительница Рalina обвинила певца в плагиате. Причиной конфликта стал хит Аллы Пугачевой «Позови меня с собой».

Белорусская певица Palina в Instagram заявила, что Цой полностью скопировал аранжировку ее версии «Позови меня с собой». По ее словам, певец мог хотя бы упомянуть исполнительницу или прислать ей благодарность на электронную почту.

«Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюсированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу», — заявила она.

При этом девушка заметила, что не сможет доказать плагиат. Ведь у нее нет прав на композицию.

Сам Цой заявил, что узнал о существовании коллеги и ее версии хита только после массового хейта со стороны ее поклонников. Об этом написала Teleprogramma. По словам музыканта, аранжировка песни для шоу «Маска» «была сделана с нуля».

«Мы сделали свою историю, свое прочтение, которое очень понравилось зрителям», — отметил певец на своей странице в Instagram.

Экс-солист МВАND отметил, что если бы Palina по-другому отнеслась к ситуации, то они могли бы спеть дуэтом «Позови меня с собой».

Ранее Цой рассказал, где его могут встретить поклонницы.