Победитель Евровидения порвал штаны от радости. Видео

Солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано порвал штаны во время празднования победы на Евровидении. Операторам удалось заснять это действие. Ролик опубликован на официальной странице конкурса в Twitter.

На кадрах видно, как музыканты эмоционально празднуют победу на Евровидении-2021. Они кричат и скачут по сцене. После Дамиано решил отдохнуть и прилег на ступеньки. В этот момент участница коллектива Виктория Де Анжелис показала на дыру в его штанах, которая образовалась в районе паха. В ответ на это музыкант встал и растянул дыру еще больше.

Сегодня журналисты спросили солиста итальянской рок-группы Måneskin, нюхал ли он кокаин. Во время трансляции зрители заметили, что Давид Дамиано подозрительно склонился над столом. Но певец попросил больше так не говорить, потому что он не употреблял наркотики. А в тот момент, по его словам, Томас Раджи просто разбил бокал.

Måneskin состоит из вокалиста Давида Дамиано, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В этом году они стали победителями песенного конкурса. Российская певица Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman («Русская женщина»).