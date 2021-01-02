«Победила, но не на миллион». Директор Полины Гагариной опроверг крупный выигрыш певицы в лотерее

Директор Полины Гагариной опроверг информацию, что певица выиграла в лотерею «Русское лото» миллион рублей. Звезда российского шоу-бизнеса, зачеркнув все цифры в билете, получила гораздо меньшую сумму.

«Она выиграла 500 рублей», — сообщил «360» директор певицы Андрей Мухачев.

Полина Гагарина приняла участие в качестве приглашенной звезды в передаче «Новогодний миллиардер», которая шла в прямом эфире. На этот раз одним из ведущих программы стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Певица вместе с Николаем Басковым и участниками музыкальной группой Artic &Asti участвовала в лотерее наравне со зрителями. Они следили за тем, как ведущий и его коллеги доставали бочонки из мешка, и зачеркивали номера в билетах. В один момент Гагарина начала ликовать и показывать свой билет, из-за чего многие решили, что она выиграла миллион рублей.

В конце декабря житель Тверской области стал миллионером благодаря лотерее «Спортлото». Он отгадал комбинацию из четырех чисел и сорвал куш в размере 334 883 756 рублей.