Победа Лазарева в «Танцах со звездами» возмутила зрителей. Они назвали достойного кандидата

Певец Сергей Лазарев и танцовщица Екатерина Осипова победили в 12-м сезоне телешоу «Танцы со звездами». Однако это возмутило многих зрителей, которые болели за Давида Манукяна, известного как рэпер Дава, занявшего второе место в паре с Дарьей Палей.

Артист балета Николай Цискаридзе посчитал, что отдать победу Даве было бы несправедливо, учитывая, что за его плечами профессиональная подготовка. Однако многие пользователи не согласились с такой оценкой. Проигрыш экс-бойфренда Ольги Бузовой вызвал шквал недовольства в комментариях на странице Лазарева в Instagram.

Возмущенные зрители упрекнули судей в лицемерии, будучи уверенными, что победа должна была достаться Даве, а не Лазареву. Ряд пользователей посчитали, что Манукян в паре с Палей станцевал лучше, чем их соперники, рассказало РИА ФАН. Ранее такой исход финала «Танцев со звездами» предсказали певицы Юлия Савичева и Татьяна Буланова, а также актриса Дарья Сагалова.

Лазарев ранее опубликовал на своей странице ролик с празднования победы, показав призовой кубок. Певец поблагодарил всех, кто его поддерживал.