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    22 февраля 2021, 10:34

    Победа Лазарева в «Танцах со звездами» возмутила зрителей. Они назвали достойного кандидата

    Александр Блинов

    Певец Сергей Лазарев и танцовщица Екатерина Осипова победили в 12-м сезоне телешоу «Танцы со звездами». Однако это возмутило многих зрителей, которые болели за Давида Манукяна, известного как рэпер Дава, занявшего второе место в паре с Дарьей Палей.

    Победа Лазарева в «Танцах со звездами» возмутила зрителей. Они назвали достойного кандидата

    Артист балета Николай Цискаридзе посчитал, что отдать победу Даве было бы несправедливо, учитывая, что за его плечами профессиональная подготовка. Однако многие пользователи не согласились с такой оценкой. Проигрыш экс-бойфренда Ольги Бузовой вызвал шквал недовольства в комментариях на странице Лазарева в Instagram.

    Возмущенные зрители упрекнули судей в лицемерии, будучи уверенными, что победа должна была достаться Даве, а не Лазареву. Ряд пользователей посчитали, что Манукян в паре с Палей станцевал лучше, чем их соперники, рассказало РИА ФАН. Ранее такой исход финала «Танцев со звездами» предсказали певицы Юлия Савичева и Татьяна Буланова, а также актриса Дарья Сагалова.

    Лазарев ранее опубликовал на своей странице ролик с празднования победы, показав призовой кубок. Певец поблагодарил всех, кто его поддерживал.