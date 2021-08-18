Потерявшему возможность говорить Вэлу Килмеру «вернули» голос по старым аудиозаписям

Американский актер Вэл Килмер в 2014 году лишился голоса из-за рака гортани. Компания Sonantic воспроизвела речь 61-летнего артиста по старым аудиозаписям и при помощи программы Voice Engine.

О разработке проекта Sonantic заявила еще в 2020 году, отметили в пресс-службе компании. Старые аудиозаписи очистили от посторонних шумов, а потом прогнали через специальную программу.

Первоначальная версия искусственного голоса команде Sonantic не понравилась. Разработчики прописали новые алгоритмы и сгенерировали свыше 40 моделей звучания речи Килмера. Лучшие из них интегрировали в Voice Engine и настроили так, чтобы максимально приблизить к родному голосу актера.

Результат сам Вэл Килмер счел удачным и назвал отдельным даром — рассказать что-либо своим голосом.

«Из-за последствий рака гортани другим людям стало тяжело понимать, о чем я говорю. Поэтому для меня это невероятный дар — возможность рассказать свою историю голосом, который звучит как родной», — подчеркнул актер.

Килмер потерял возможность говорить в 2014 году после лечения рака гортани. Разговаривать так, чтобы его узнавали окружающие, он не может. Ест актер через трубочку.