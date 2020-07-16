По следам Тодоренко. Собчак рассказала о «позиции жертвы» в харассменте

Агрессоры выбирают себе в жертву определенный тип людей. Своими размышлениями в Instagram поделилась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Видимо, она решила повторить печальный опыт телеведущей Регины Тодоренко.

«Сразу оговорюсь, что это неприменимо ко всем случаям, но зачастую ты сам/сама выбираешь позицию отстаивания себя или позицию жертвы», — заявила Собчак.

Она сразу же отметила, что это не делает жертву виноватой. Однако поведение человека определяет всю его жизнь и характер. Собчак напомнила, что в школе одних мальчиков бьют, а других, не менее «странных» по меркам одноклассников, даже не касаются. По мнению журналистки, харассмент работает таким же образом.

«Агрессор, как животное, как хищник, нападает только на тех, кто посылает сигналы „на меня можно напасть, я слабый и я промолчу“», — прокомментировала свою мысль Собчак.

Она сочувствует всем жертвам, именно поэтому всегда на стороне слабых.

Телеведущая будет учить своего сына никогда не принимать позицию жертвы. Она объяснит ему, что это «самая деконструктивная позиция в мире». Люди перестают занимать активную жизненную позицию, когда перекладывают с себя ответственность — «питаются чужим сочувствием и находят причины для собственного бездействия в других». Именно эта «позиция жертвы» делает людей неудачниками, считает Собчак.

В некоторых ситуациях существуют «пострадавшие», таких всегда необходимо защищать. Однако бывают и «профессиональные жертвы», которые строят всю свою жизнь на чувстве вины других перед ними.

В апреле Регина Тодоренко назвала психически больными женщин, которые публично делятся личными историями о домашнем насилии. Она добавила, что многие женщины испытывают удовольствие, когда на них поднимают руку, и чаще всего сами провоцируют агрессию в свою сторону. После этих слов ее затравили в интернете.

Тодоренко позже признала свою неправоту. Она выпустила фильм о домашнем насилии и перевела в фонд «Насилию.нет» два миллиона рублей.