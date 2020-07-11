«По каналам бегали, деньги собирали»: адвокат Ефремова рассказал о переговорах с семьей погибшего Захарова

По его словам, потерпевшие отказались от любых материальных компенсаций до решения суда. При этом выплаты по решению суда, как правило, ниже сумм, которые предлагают обвиняемые до начала процесса.

«Если по-человечески сесть за стол переговоров, то могли бы получить намного больше. Я неоднократно звонил, предлагал встретиться», — пояснил Пашаев.

Также юрист рассказал, что старший сын погибшего Виталий — единственный, кто, кажется, готов договариваться. «Что касается других членов семьи, то народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали», — добавил он и пояснил, что они получали гонорар за каждое интервью. По словам Пашаева, потерпевшие «превратили эту историю в коммерческий объект» и он впервые видит, «чтобы каждый из семьи просто рвался в бой за деньги».

Сам Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом. Ему разрешено общаться только с родственниками, следователем и адвокатом. По словам последнего, из-за переживаний у него обострились хронические заболевания.

Михаил Ефремов 8 июня в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП на своем автомобиле Jeep Gran Cherokee. Он пересек двойную сплошную в центре столицы, выехал на встречку и врезался в грузовик LADA. Находившийся за рулем отечественного автомобиля водитель Сергей Захаров получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.