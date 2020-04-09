«Пневмония отступила». Игорь Николаев выписался из больницы в Коммунарке

Николаев поблагодарил всех лечащих врачей, а также коллектив больницы, и сообщил, что выздоровел. «Пневмония отступила, я дома!» — написал он в своем аккаунте. Артист попросил при первых же симптомах не изображать из себя супергероев и прислушиваться к своему организму.

«Хочу сказать всем, кто в такой же ситуации: не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно!» — отметил Николаев.

На выложенной фотографии артиста сопровождала медсестра в защитном обмундировании.

О госпитализации Игоря Николаева с подозрением на коронавирус стало известно 26 марта. Артист сдал необходимые тесты, но коронавирус у него не нашли. В инфекционной больнице популярный певец провел две недели.