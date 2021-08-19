Пловец Рылов рассказал, как коты встретили его после Олимпиады

Пловец Евгений Рылов, известный своей любовью к кошкам, рассказал, как его питомцы встречали его после Олимпиады в Токио. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он рассказал, что сначала у него было два кота, а потом его девушка предложил завести еще двух. Они хотели завести еще одного, но не смогли выбрать, поэтому забрали двух.

Рылов рассказал, что его любимцы всегда встречают его, но каждый ведет себя по-своему.

«Встречают по-разному. Иногда все выходят. Один кот — Мейн — он всегда встречает. Вот мы уходим с девушкой или она одна, когда я на сборах, всегда встречает. Он как собака-кот», — рассказал спортсмен.

Ранее Виктор Кабанов рассказал, что соседские коты помогли ему набрать популярность в TikTok. Сначала к молодому человеку пожаловал кот по имени Баклажан. Животное стучало по стеклу лапкой и мяукало, пока его не впускали. Вскоре в гости к тиктокеру начала заходить и бело-рыжая кошка Киса. Молодой человек сначала кормил усатых гостей мясом и молоком, но когда узнал, что котам такая пища вредит, начал покупать специальный корм.