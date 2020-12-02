Советский и российский режиссер Владимир Бортко назвал умершего Бориса Плотникова замечательным актером. В беседе с «360» он рассказал о работе с ним в «Собачьем сердце».

Владимир Бортко был лично знаком с Борисом Плотниковым. Актер снимался у него в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Он играл одну из главных ролей — доктора Ивана Борменталя. Режиссер признался, что хоть они с Плотниковым работали вместе только над одной картиной, но его игру режиссер будет помнить всегда.

«Я скорблю, уважаю, соболезнования близким и всем нам. Это был замечательный актер. Я снимал его один раз, но это было настолько ярко, что он заставил меня помнить о нем. Жаль, что мы больше его не увидим на экранах», — сказал Бортко беседе с «360».

О смерти Бориса Плотникова стало известно 1 декабря. Случившееся подтвердили в ГИТИСе, где Плотников был руководителем мастерской. Его коллеги уточнили, что последнее время он находился на аппарате ИВЛ. У него был диагностирован коронавирус.