  • «Плохой, неправильный шаг»: Дробыш — о запрете Лепсу на въезд в Латвию

    01 ноября 2019, 19:58

    Анастасия Карпеева

    Латвия запретила въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу. Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал ситуацию в интервью сайту RT.

    Лепсу запретили въезд в Латвию

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    Виктор Дробыш заявил, что «неприемлемо» использовать артистов в политических целях.

    «Если они говорят о демократиях, то кого уж точно нельзя трогать, то это точно артистов. Что они сделали? Запретили своему народу вживую слушать Лепса. Это очередной плохой, неправильный шаг», — сказал он.

    Композитор добавил, что ему не раз приходилось сталкиваться с политизацией музыкальной индустрии со стороны западных государств.