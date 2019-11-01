Лепсу запретили въезд в Латвию Подробнее

Виктор Дробыш заявил, что «неприемлемо» использовать артистов в политических целях.

«Если они говорят о демократиях, то кого уж точно нельзя трогать, то это точно артистов. Что они сделали? Запретили своему народу вживую слушать Лепса. Это очередной плохой, неправильный шаг», — сказал он.

Композитор добавил, что ему не раз приходилось сталкиваться с политизацией музыкальной индустрии со стороны западных государств.