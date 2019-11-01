«Плохой, неправильный шаг»: Дробыш — о запрете Лепсу на въезд в Латвию
Латвия запретила въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу. Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал ситуацию в интервью сайту RT.
Лепсу запретили въезд в ЛатвиюПодробнее
Виктор Дробыш заявил, что «неприемлемо» использовать артистов в политических целях.
«Если они говорят о демократиях, то кого уж точно нельзя трогать, то это точно артистов. Что они сделали? Запретили своему народу вживую слушать Лепса. Это очередной плохой, неправильный шаг», — сказал он.
Композитор добавил, что ему не раз приходилось сталкиваться с политизацией музыкальной индустрии со стороны западных государств.