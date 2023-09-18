Эксклюзив 18 сентября 2023, 12:24 «Плохо следили». Директор актера Гришечкина обвинил медиков в его смерти Директор Гришечкина Миллер заявил, что вина за смерть актера лежит на врачах РИА «Новости»

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Медики не обеспечили актера Вячеслава Гришечкина должным уходом, и на них лежит вина за его смерть. Об этом «360» заявил его директор Максим Миллер.

«Вина в любом случае лежит на больнице. <…> Мы должны будем с ней разобраться. За несколько дней пациенты пролежни не получают. Когда люди по два года лежат, их переворачивают, подушки подкладывают, и все нормально. У меня бабушка лежала, видел такое», — поделился Миллер.

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Собеседник отметил, что Гришечкин попал в больницу 6 сентября. По данным директора, он получил «почечную инфекцию». О смерти актера стало известно 16 сентября. Все это время Максима Миллера в больницу не пускали. На вопрос о том, в каком именно медучреждении находился Гришечкин, Миллер не ответил.

«По-моему, претензии сейчас только у меня. Не было должного лечения, за человеком плохо следили. Я не верю, что такое бывает, когда человеку делают массажи, за ним следят. Надо поднять, обмыть, помассажировать — и ничего такого не будет», — сделал вывод директор Гришечкина.

Он напомнил, что панихида начнется завтра в 12:00 в Театре на Юго-Западе, с 12:30 пройдет прощание в церкви напротив.