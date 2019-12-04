«Плохих новостей не дождетесь»: директор Пельша опроверг его госпитализацию

Телеведущий Валдис Пельш приехал в клинику на плановое обследование. Его концертный агент Табриз Шахиди в беседе с «360» опроверг госпитализацию артиста.

Пельш, по словам директора, отлично себя чувствует и уже к вечеру должен быть дома.

«Вы хотите услышать плохие новости? Не дождетесь! <…> Телеведущий заехал на плановое обследование в клинику <…> и уже вечером будет дома. Все очень хорошо!» — сказал Шахиди.

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Он добавил, что подобные процедуры необходимы сотрудникам средств массовой информации регулярно — «как минимум в психологическом плане».

Ранее в СМИ появились сведения, что Пельш обратился к врачам одной из московских клиник из-за жалоб на боль в грудной клетке. Предполагалось, что самочувствие у телеведущего ухудшилось из-за физической нагрузки.

В конце ноября артист должен был отправиться в экспедицию в Антарктиду для съемок документального фильма к 200-летию ее открытия. Тогда в прессе тоже говорили о госпитализации телеведущего, но он сослался на подготовку к серьезной поездке и обязательный осмотр.