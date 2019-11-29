Плющенко вспомнил угрозы облить его кислотой

Неделю назад Плющенко и его жена Яна Рудковская получили угрозы в адрес сына. В связи с этим они обратились в полицию. Пока выясняются обстоятельства, супругам пришлось усилить охрану.

Звездная пара держит три огромных собаки, которые охраняют территорию. Тем не менее они решили еще установить камеры, наняли охрану для дома и телохранителей.

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«Я убеждена, что эти угрозы пишут абсолютно больные люди, поэтому никогда не знаешь, что от них ожидать», — рассказала Рудковская.

Евгений Плющенко признался, что в свое время тоже неоднократно получал в свой адрес разные угрозы. Он вспомнил случай, когда звонили две женщины и обещали узнать его адрес, облить кислотой и вырезать всю семью. В итоге злоумышленницы подъехали к квартире спортсмена, стояли у двери и высматривали его. Однако тогда Плющенко помогли правоохранители.

«Сейчас речь идет о моем сыне, о ребенке. Я попросил усилить безопасность моей академии, поставил своих ребят. Обезопаситься — это важно», — заявил он.

В последний месяц звездная пара оказалась в центре внимания из-за реалити-шоу. В проекте «ЯнаСупер» во всех подробностях показана повседневная жизнь Плющенко, Рудковской и их шестилетнего сына Александра.