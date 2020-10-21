Плющенко умилил поклонников тренировкой с новорожденным сыном на руках

Фигурист Евгений Плющенко показал, как нянчится со своим новорожденным сыном. Кроме того, он осторожно сымитировал тренировку на льду с грудничком на руках.

Видео сняла жена спортсмена Яна Рудковская, а муж опубликовал его на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как Плющенко укачивает ребенка и постоянно его целует. Потом фигурист с малышом на руках решил не в полную силу показать несколько элементов из выступления на льду.

«Четверной, выезд, еще раз четверной, выезд. Красава, молодчик», — тихо прокомментировал свои действия Плющенко.

Подписчики спортсмена пришли в восторг от увиденного.

«Поздравляю вас от всей души, теперь за успехами младшенького будем следить, я уже представляю, как они с Сашей вдвоем будут кататься», — написала пользователь под ником yulia_kiseliova.

А кто-то просто желал здоровья семье и восхищался их взаимоотношениями.

Продюсер Рудковская и фигурист Плющенко стали родителями во второй раз. Для этого они воспользовались услугами суррогатной матери, сообщает РИА ФАН. Рождение сына обошлось им почти в пять миллионов рублей. Всего у Яны Рудковской трое детей.